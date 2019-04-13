Тюменские механизаторы «Даматы» планируют выйти на поля уже в апреле

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-13T14:35:54+03:00

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Посевная компания при благоприятной погоде в Тюменской области может стартовать уже в апреле. Подготовка к ней вовсю идет. Выйти на поля готовятся и механизаторы группы компаний «Дамата». Ее земельный фонд составляет 12,9 тыс. гектаров.

Аграрии выращивают корма для собственного крупнейшего в Сибири молочно-товарного комплекса, в котором содержится 4,6 тысячи голов дойного стада. В посевной будет задействовано более 20 видов сельхозтехники: тракторы, культиваторы, сеялки, разбрасыватели, погрузчики и автотранспорт. Пока закуплено более 60% минеральных удобрений и средств защиты, продолжается закупка семян различных культур.

В нынешнем году доля злаковых растений составит порядка 20%. Аграрии планируют выращивать новые сорта кукурузы, более адаптированные к тюменскому климату. Как отмечают специалисты, сено злаковый культур содержит мало калия, поэтому не подходит для молочных пород коров. Кукурузу также планируется засеять на силос, а на сенаж и сено - люцерну, райграс и злаковые травосмеси.

ИСТОЧНИК KP.RU