Тюменцам рассказали, почему нельзя выбрасывать ветки в мусорный контейнер

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-13T14:13:45+03:00

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Весной, когда жители Тюмени и Тюменского района начинают приборку во дворах частных домов и на приусадебных участках, в мусорных контейнерах оказываются сухая листва, трава, навоз, ветки, которые полностью забивают контейнер.

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «ТЭО» напоминает, что отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений, в том числе на придомовой территории многоквартирных и жилых домов (опиловка древесно-кустарниковой растительности, покос травы, отходы сельскохозяйственных культур при уборке приусадебных участков, отходы опавшей листвы и т.п.) не относятся к понятию «твердые коммунальные отходы» и их запрещено складировать в контейнеры для мусора. Обращение с такими видами отходов должно осуществляться на основании отдельных договоров.

Кроме того, в контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, отходы животноводства и растениеводства, автомобильные покрышки, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU