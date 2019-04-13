Переработка картофеля в Тюменской области будет идти по голландским технологиям
Перерабатывать картофель в Тюмеснкой области, возможно, будут по голландским технологиям. Специалисты агрофирмы КРиММ из Упоровского района побывали стажировке у аграрием Нидерландов и познакомились с линейкой продуктов пастеризации овощей.
- Голландия - одна из тех стран, где самые передовые технологии по выращиванию и переработке картофеля. Мы уже много лет внимательно наблюдаем за развитием их производства, и лучшие практики используем у себя, конечно же, учитывая наши условия., - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.
Обучение прошли три технолога, теперь в агрофирме будут создавать собственную рецептуру овощей быстрого приготовления. Завод по переработке картофеля откроется уже в 2019 году, сообщили в правительстве Тюменской области.
- Особое внимание уделим приготовлению собственных рецептов из картофеля. Несомненно, будем экспериментировать. Благо, что в рецептах приготовления картофеля недостатка нет, - добавил Геннадий Рязанов.
ИСТОЧНИК KP.RU