Жители Тюменской области выбирают лучших танцоров
В тюменском танцевальном конкурсе Just Dance стартовало онлайн-голосование за участников. Выбрать понравившийся номер или команду могут все желающие жители региона.
Творческие состязания проходят в рамках проекта «Лига нетипичного спорта». В них участвуют более тридцати команд со всех районов и городов Тюменской области. Каждая из них представляет танец на видео, где демонстрирует мастерство, оригинальность исполнения и соответствие жанру.
Оценивают ребят обычные пользователи, которые могут отдать свой голос сразу за нескольких участников раз в сутки, передает "Мой портал". Победители конкурса получат в качестве приза подарочные сертификаты от партнера проекта, а также наградные стелы и дипломы. Голосование проходит здесь и завершится 15 мая в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU