2019-04-13T14:00:06+03:00
Общество

Жители Тюменской области выбирают лучших танцоров

Оценить номера могут все желающие
Маргарита КАЛИНКИНА
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В тюменском танцевальном конкурсе Just Dance стартовало онлайн-голосование за участников. Выбрать понравившийся номер или команду могут все желающие жители региона.

Творческие состязания проходят в рамках проекта «Лига нетипичного спорта». В них участвуют более тридцати команд со всех районов и городов Тюменской области. Каждая из них представляет танец на видео, где демонстрирует мастерство, оригинальность исполнения и соответствие жанру.

Оценивают ребят обычные пользователи, которые могут отдать свой голос сразу за нескольких участников раз в сутки, передает "Мой портал". Победители конкурса получат в качестве приза подарочные сертификаты от партнера проекта, а также наградные стелы и дипломы. Голосование проходит здесь и завершится 15 мая в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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