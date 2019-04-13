Коллекция уникальных изданий тоболяков пополнила фонд Государственной библиотеке Югры

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-13T11:53:49+03:00

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Уникальные издания Фонда «Возрождение Тобольска» подарены Государственной библиотеке Югры. В честь 85-летия фонд библиотеке получил коллекцию современной печатной графики Государственного художественного музея. Это 236 произведений российских художников, авторов из ближнего и дальнего зарубежья.

Среди изданий книга сибирского писателя Михаила Тарковского с иллюстрациями художника Владимира Горбатова, альманахи «Тобольск и вся Сибирь», одиннадцать тетрадей стихов поэта Дмитрия Мизгулина, книга «Доверяя душе» с иллюстрациями Александра Шибанова, два альбома художников – Александра Бакулевского и знаменитого путешественника Федора Конюхова.

Аркадий Елфимов вручил благодарственные послания директору Государственной библиотеки Югры Ольге Павловой, писателю Сергею Козлову, жизнь которого связана как с Югрой, так и с Тюменью, директору Дома-музея художника Владимира Игошева - Надежде Сухоруковой.

Отметим, что фонд «Возрождение Тобольска» недавно отметил свое 25-летие. Все эти годы он плодотворно сотрудничает как с окружной библиотекой, так и с югорскими музеями, галереями изобразительных искусств и другими культурными центрами.

ИСТОЧНИК KP.RU