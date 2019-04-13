2019-04-13T11:09:21+03:00
Общество

Ориентировщики Тюмени открывают летний сезон

В городе стартовал Кубок парков
Маргарита КАЛИНКИНА
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Кубок парков стартует сегодня, 13 апреля, на пруду Лесном в Тюмени. Состязания откроют летний сезон спортивного ориентирования. Участников ждут 10 этапов

- Это долгожданное событие для нас. Большинство ориентировщиков лето любят больше, чем зиму, - рассказал руководитель областного клуба «Ермак» по спортивному ориентированию Аркадий Ведин.

Летние соревнования объединяют около 150 спортсменов, из них 60 % - школьники. Самая маленькая группа ориентировщиков – 8-10 лет. А старшим спортсменам далеко за 80-ть. В летний период запланированы более 30 соревнований. Для сравнения, зимой их всего 15-20. Площадками для состязаний станут парк Гагарина, Гилевская роща, передает "Тюменская линия".

- К юным спортсменам в последнее время стали активно присоединяться родители, которые поддерживают увлечение своих детей. Они также выходят на дистанцию только в других группах и проходят маршрут. Это укрепляет семью, так что спортивное ориентирование – семейный вид спорта, - уверен Аркадий Ведин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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