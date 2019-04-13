Для Тотального диктанта в Тюмени организовано 19 площадок

СЕГОДНЯ 07:19 2019-04-13T07:19:43+03:00

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Тотальный диктант жители Тюмени будут написать на 19 площадках. Акция состоится сегодня, 13 апреля, в 13.00 часов. Писать диктант будут не только в России, но и во многих странах. Акция проходит с 2004 года и собирает миллионы знатоков и любителей русского языка. Девиз акции: "быть грамотным - модно!"

В Тюмени на 17 площадок могут придти все желающие. Это государственные учреждения, коворкинги, торговые центры, школы скорочтения и, конечно, корпуса Тюменского государственного университета. Выбрать площадку и зарегистрироваться на нее можно на тюменской странице официального сайта Тотального диктанта.

Читать текст диктанта традиционно будут преподаватели и студенты ТюмГУ, ведущие теле- и радиопрограмм, корреспонденты. Большинство из них уже имеют опыт диктовки. Для новичков накануне было организовано обучение.

Организатором акции по проверке грамотности в Тюменской области является кафедра русского языка Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, сообщили в пресс-службе вуза. Всем отличникам они обещают подарок - сертификат на двоих, по которому можно принять бесплатное участие в любой из битв "Квиз, плиз!"

ИСТОЧНИК KP.RU