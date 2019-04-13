2019-04-13T06:57:58+03:00
Общество

В Тюменской области назвали победителей конкурса «Живая классика»

Трое школьников представят регион на всероссийском этапе в Артеке
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области назвали победителей конкурса «Живая классика»В Тюменской области назвали победителей конкурса «Живая классика»
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В Тюменской области назвали победителей областного этапа конкурса чтецов «Живая классика». В Артек на всероссийский этап отправятся десятиклассник Дмитрий Деревенский из Тобольска, восьмиклассница Милослава Жилина из Тюмени и пятиклассник Вадим Поляков из Тюменского района.

Ребята завоевали право представлять регион в жесткой конкуренции. Лучших из лучших выбирали из 80 чтецов со всей области. Их выступления оценивали главный режиссер Тюменского театра кукол Сергей Грязнов, преподаватель классической режиссуры и актерского мастерства Тюменского государственного института культуры Екатерина Дергачева, учитель русского языка и литературы гимназии № 16 Тюмени Марианна Чуйкова.

Уже известно, что Дмитрий прочтет наизусть размышления о поэзии «Поэтика» Федерико Гарсиа Лорки, Милослава – отрывок из произведения «Тобол: много званых» Алексея Иванова, Вадим – фрагмент «Слепой лошади» Константина Ушинского.

Сейчас школьники будут готовится к поездке и успешному выступлению на черноморском побережье. Помогать им в этом будут известные артисты и деятели культуры Тюменской области, сообщили в областном департаменте образования и науки. Победители всероссийского этапа выступят на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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