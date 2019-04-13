2019-04-13T07:20:59+03:00
Общество

Тюменцы могут поддержать финалисток «Мисс Россия 2019»

Запущено голосование
Маргарита КАЛИНКИНА
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В конкурсе участвуют две представительницы Тюменской области. Фото missrussia.ruВ конкурсе участвуют две представительницы Тюменской области. Фото missrussia.ru
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Сегодня на официальном сайте конкурса «Мисс Россия 2019» запущено голосование, жители могут поддержать понравившихся участниц. Тюменскую область на конкурсе представляют три девушки. По итогам голосования из 50 претенденток десять лидеров пройдут в топ-20 на финале конкурса красоты, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Проголосовать можно на сайте MISSRUSSIA.RU, для этого нужно иметь личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Facebook. Поддержать девушек своим голосом можно один раз в сутки, с одного IP-адреса можно проголосовать только за одну участницу.

Тюменскую область представляют тюменка Кристина Баринова, жительница Ноябрьска Дарья Верхотурцева и тоболячка Елена Пановикова. Сейчас у девушек насыщенный этап подготовки к конкурсу. Они ходят в фитнес-залы, участвуют в фотосессиях, помимо этого, у них проходят экскурсии по столице.

Каждая из девушек планирует удивить гостей своим нарядом. Так, Кристина Баринова выйдет на сцену в боярском костюме сибирской куницы и угостит членов жюри сладостями от тюменских кондитеров. Дарья Верхотурцева выбрала себе национальный ненецкий костюм, а жюри презентует варенье из морошки и ненецкие куклы. Костюм из меха соболя и песца будет и у Елены Пановиковой, на творческом конкурсе она представит собственноручно нарисованную картину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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