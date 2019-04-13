Погода 13 апреля в Тюмени: холодает

СЕГОДНЯ 04:19 2019-04-13T04:19:30+03:00

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Суббота, 13 апреля, в Тюменской области будет прохладной. В регион идет похолодание и температура воздуха с +20 сегодня начнет опускаться вниз. Так, в Тюмени столбики термометров покажут максимум +8 градусов, но ощущаться будет как при +3. Северо-западный ветер ожидается до 4 м/с, влажность воздуха 41%.

В Тобольске сегодня +7, но по ощущениям как при 0 градусов, в Ялуторовске и Заводоуковске +9, в Ишиме +12 и вечером небольшой дождик.

Сегодня по всему миру пишут Тотальный диктант по русскому языку. Он проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и уже охватывает многие страны на всех континентах. Девиз диктанта: «Писать грамотно – модно!». Сегодня также Всемирный день рок-н-рола и День мецената и благотворителя в России.

В народном календаре 13 апреля названо Ипатием Чудотворцем. На Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия; он также мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU