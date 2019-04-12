На двух улицах Тюмени запретят левый поворот
Левый поворот запретят на двух улицах Тюмени. Изменения вступят в силу с 10 мая 2019 года. Схема движения меняется на перекрестках улиц Профсоюзной – Советской и Щербакова – Мелиораторов.
Изменения введены для повышения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях. В 2018 году на указанных перекрестках совершено 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы различной степени тяжести 24 человека.
На перекрестке улиц Профсоюзной – Советской будет запрещен левый поворот при движении по улице Профсоюзной в сторону улицы Республики. На перекрестке улиц Щербакова – Мелиораторов будет запрещен левый поворот при движении по улице Щербакова в сторону города.
Водителей просят принять информацию к сведению и планировать маршруты передвижения с учетом вводимых изменений, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта
ИСТОЧНИК KP.RU