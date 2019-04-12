На реке Иртыш в Тобольском районе спасли рыбака

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-12T15:55:56+03:00

Мужчина не мог вернуться на берег

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Любителя зимней рыбалки спасли сегодня на реке в Тобольском районе. В ходе рейда по реке Иртыш сотрудники ГИМС на воздушной подушке спасли мужчину, который не мог вернуться на берег.

Как оказалось, трое приятелей вышли на лед реки. Образовавшиеся за время нахождения рыбаков на реке забереги, застали мужчин врасплох. Двое из них смогли самостоятельно вернуться на берег, а вот третьего пришлось спасать.

Мужчина вышел на реку, а вернуться на берег уже не смог. Фото ГУ МЧС по Тюменской области

Он напомнил жителям и гостям Тобольска и Тобольского района о приближающемся ледоходе и опасностях непрочного весеннего льда.

ИСТОЧНИК KP.RU