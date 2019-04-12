СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-12T15:30:57+03:00

У гостиницы "Восток" в Тюмени маршрутка сбила подростка. Фото ГИБДД Тюменской области

Изменить размер текста: A A

В районе гостиницы "Восток" в Тюмени под колеса автомобиля попал подросток. Мальчика с различными травмами госпитализировали в детский стационар ОКБ №2. Пострадавшему на вид 13-16 лет, его личность устанавливается.

Дорожная авария с участием подростка произошла сегодня, 12 апреля, в третьем часу дня. Ребенка сбило маршрутное такси №80. По предварительным данным, ребенок переходил улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU