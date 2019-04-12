У гостиницы "Восток" в Тюмени маршрутка сбила подростка
Пострадавшего госпитализировали в больницу
У гостиницы "Восток" в Тюмени маршрутка сбила подростка. Фото ГИБДД Тюменской области
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В районе гостиницы "Восток" в Тюмени под колеса автомобиля попал подросток. Мальчика с различными травмами госпитализировали в детский стационар ОКБ №2. Пострадавшему на вид 13-16 лет, его личность устанавливается.
Дорожная авария с участием подростка произошла сегодня, 12 апреля, в третьем часу дня. Ребенка сбило маршрутное такси №80. По предварительным данным, ребенок переходил улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU