За два года в Тюменской области новоселами станут почти полторы тысячи человек
На переселение граждан из ветхого жилья Тюменской области выделено 227,57 млн рублей. Деньги поступят в регион из Фонда ЖКХ. Еще 1,14 млрд рублей будет выделено в порядке софинансирования из областного бюджета.
Покинуть старые дома смогут 1 439 человек из 546 аварийных жилых помещений, общей площадью почти 24 тысяч кв. м. Строительство новых домов будет идти на территории шести муниципальных образований.
Как сообщили в областном Департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, в 2008-2017 годах Тюменской области для переселения граждан из аварийного жилья было выделено 3,43 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 8,18 млрд рублей. В результате новоселье смогли отметить более пятнадцати тысяч граждан из 5585 аварийных жилых помещений площадью свыше 222 тыс.кв.м.
ИСТОЧНИК KP.RU