Злостный алиментщик в Тюмени погасил все долги ради новой работы

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-12T14:45:11+03:00

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Житель Тюмени оплатил крупный долг по алиментам, чтобы получить желаемую должность на новой работе. 36-летний горе-отец несколько лет не оплачивал содержание своему ребенку и накопил 284-тысячный долг.

Неплательщика ограничили в праве выезда за пределы страны, а также запретили регистрационные действия с автомобилем. Кроме того, судебный пристав взыскал деньги со счетов в банках. Но это не помогло. Мужчина рассчитался по долгам только когда возникла угроза остаться без новой должности из-за привлечения к административной ответственности по статье 5.35. КоАП РФ. В короткие сроки мужчина нашёл всю сумму и полностью погасил долг, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU