Три школьника Тюменской области отправятся на «Живую классику» в Артек

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-12T15:20:28+03:00

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Юные тюменские чтецы прочтут в Артеке отрывки из произведений «Тобол», «Слепая лошадь» и «Поэтика». Победители областного конкурса чтецов «Живая классика» на всероссийский этап отправятся к Черному морю в мае. Победители выступят на Красной площади.

Тюменскую область представят ученик 10 класса тобольской гимназии имени Лицмана Дмитрий Деревенский, восьмиклассница тюменской школы №15 Милослава Жилина, ученик 5 класса Каменской школы Тюменского района Вадим Поляков, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Ребята прошли строгий отбор и уже стали лучшими среди 80 юных чтецов из 26 муниципалитетов региона. Оценивало их выступления жюри, в состав которого вошли главный режиссер Тюменского театра куко Сергей Грязнов, преподаватель классической режиссуры и актерского мастерства Тюменского государственного института культуры Екатерина Дергачева, учитель русского языка и литературы гимназии № 16 Тюмени, Марианна Чуйкова.

Теперь готовить ребят к всероссийскому этапу конкурса будут известные артисты и деятели культуры Тюменской области. Дмитрий прочтет наизусть размышления о поэзии «Поэтика» Федерико Гарсиа Лорки, Милослава – отрывок из произведения «Тобол: много званых» Алексея Иванова, Вадим – фрагмент «Слепой лошади» Константина Ушинского.

ИСТОЧНИК KP.RU