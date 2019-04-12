На дорогах Тюмени по ночам проводят ремонты

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-12T13:55:36+03:00

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Строительные работы начались на дорогах Тюмени. Уже приведены в порядок 15 участков. За две ночи была убрана колейность и уложен асфальт почти на 9 тысячах квадратных метрах.

Площади для работ небольшие, поэтому за ночь удается не только снять верхний слой дорожного полотна, но и уложить свежий с помощью асфальтоукладчика, отмечают в пресс-службе администрации Тюмени. Работы выполнены на улицах Луначарского, Ямской, Мельникайте и продолжатся по ул. Барнаульской, Щербакова, 50 лет Октября.

В общей сложности рабочие приведут в порядок более 35 тысяч квадратных метров тюменских дорог. Места ремонтов выявлены с помощью дорожной лаборатории. По технологии укладка асфальта должна проводиться при температуре не ниже +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU