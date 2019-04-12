2019-04-12T13:35:29+03:00
Общество

За поджог сухой травы тюменцам грозят крупные штрафы

С наступлением особого противопожарного режима наказание ужесточится
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские пожарные находят поджигателей сухой травы и мусора. Фото ГУ МЧС по Тюменской областиТюменские пожарные находят поджигателей сухой травы и мусора. Фото ГУ МЧС по Тюменской области
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Жителей Тюменской области предупреждают о запрете сжигания сухой травы. Так в апреле в Армизонском, Омутинском и Юргинском районах зарегистрированы два случая загорания сухой травы на общей площади 1100 квадратных метров и три случая загорания мусора. Виновные установлены и в отношении них возбуждены административные дела.

– Сейчас за сжигание сухой травы и бытового мусора виновникам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 6 до 15 тысяч рублей, юридические лица — от 150 до 200 тысяч рублей, сообщил начальник межрайонного отдела Владимир Бутаков.

Со дня вступления в силу особого противопожарного режима, штрафы увеличатся. Гражданам придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 15-30 тысяч рублей, юридическим от 200-400 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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