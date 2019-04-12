2019-04-12T14:17:07+03:00
Происшествия

В экопарке «Затюменский» сожгли деревянного лося

Полицейские ищут виновных
Маргарита КАЛИНКИНА
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В экопарке «Затюменский» сожгли деревянного лося. Фото администрации ТюмениВ экопарке «Затюменский» сожгли деревянного лося. Фото администрации Тюмени
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В экопарке «Затюменский» в Тюмени сгорела деревянная скульптура «Лось». По предварительным данным, причиной стал поджог, рядом была обнаружена бутылка с зажигательной смесью.

Скульптура была подарена тюменцам от компании-производителя. Ее стоимость 400 тысяч рублей. В данный момент представитель компании написал заявление в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Вызов в экопарк поступил в 11 часов 5 минут. К приезду пожарных скульптура была вся объята огнем. Тушили огонь три сотрудника 123 пожарно -спасательной части. В 11.33 пожар удалось полностью ликвидировать, скульптура сгорела, но огнеборцы не дали распространиться пламени на деревья, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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