2019-04-12T12:59:57+03:00
Происшествия

В Тюмени участились случаи краж велосипедов

Владельцев двухколесного транспорта призывают быть бдительными
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени участились случаи краж велосипедов. Только за минувшие сутки с заявлениями о пропаже обратились три человека.

Один из заявителей пояснил, что оставил велосипед без присмотра около продуктового магазина. Еще две кражи совершены в подъездах. Там велосипеды стояли пристегнутые страховочным тросом. Злоумышленники срезали их и забрали имущество.

По данным фактам возбуждены уголовные дела на основании ст. 158 УК РФ «Кража». Стражи правопорядка устанавливают детали преступления и занимаются поиском фигурантов.

Полицейские напоминают, что нельзя оставлять велосипед без присмотра. Если выхода нет, его обязательно нужно пристегивать. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, транспорт нужно заносить в квартиру.

Полицейские также предупреждают, что на улицах города сотрудники ГИБДД, ППС, участковые уполномоченные полиции останавливают велосипедистов и проверяют регистрационные номера на рамах двухколёсного транспорта. Во избежание недоразумений и экономии личного времени полицейские просят горожан не закрашивать регистрационные номера на рамах, а также относиться к требованиям с пониманием. Если же правонарушение все-таки совершено, немедленно обратитесь в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по г.Тюмени 291-600 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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