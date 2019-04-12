Тюменская школьница стала призером биологической олимпиады МГУ

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-12T14:00:59+03:00

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Тюменская девятиклассница стала призером всероссийской биологической олимпиады МГУ. Девятиклассница тюменской Физико-математической школы Анастасия Вишницкая выиграла бронзовую медаль. Лучше нее задания выполнили лишь выпускники крупных биологических школ Москвы.

- Я и раньше участвовала во всероссийской олимпиаде, но до заключительного дошла впервые, - отметила школьница. Анастасия подчеркивает, что ей нравится выступать на олимпиаде, это дает возможность общаться с умными и интересными людьми, обретать новых друзей и единомышленников, влюбленных в биологию.

Два года назад тоже заняла третье место в биологической олимпиаде. В этот раз единственный вопрос, на который она не смогла отметить - про первоцветы Московской области. Она их просто не знала.

По словам педагога Насти Дениса Трушникова, у одаренной школьницы интерес к биологии появился давно и он разносторонний, глубинный. Она глубоко изучает направление "Биология клетки, цитология и генетика". Ее также интересует зоология беспозвоночных, особенно малакологию - науку о моллюсках.

- Настя хорошо знает современную экологию, неплохо владеет зоологией позвоночных. Единственная тема, которая пока представляет для Насти сложность - это ботаника, морфология высших сосудистых растений, но у нее впереди еще два года активной, насыщенной биологической жизни. И этот вопрос будет ею изучен, я уверен, - рассказал Денис Трушников.

Впереди у Анастасии Вишницкой участие в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии, который пройдет в Ставропольском крае в конце апреля, передает "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU