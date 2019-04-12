2019-04-12T12:17:57+03:00
Общество

Родителей Тюмени призывают сделать окна домов безопасными

На них нужно установить замки и подальше отодвинуть мебель
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев призывают отодвинуть мебель от оконТюменцев призывают отодвинуть мебель от оконФото: Ольга Крыльцова
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Родителей Тюмени призывают позаботиться о безопасности детей дома. С наступлением тепла возрастает риск падения малышей из окон. Нынешней весной уже произошел один трагический случай. На улице Муравленко 4-летний мальчик забрался на подоконник по дивану, открыл створку и выпал из окна 4-го этажа.

В 2018 году с высоты упали 11 малышей, шесть из них погибли. Все дети были из благополучных семей. Чаще всего родители просто отвлекались или находились в другой комнате. Специалисты отмечают, что трагедии происходят из-за недостатка контроля взрослых за детьми, рассеянности родных, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов, неправильной расстановки мебели и наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

- Взрослым стоит самим побеспокоиться о безопасности: ограничить открывание окон, отодвинуть от подоконников мебель. Ребятами постарше нужно рассказать об опасности нахождения одному на балконе и подоконнике, - рекомендует заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнара Байматова.

Сейчас к профилактической работе с родителями подключаются различные ведомства. Работу ведут в садиках и школах, в социальных сетях размещаются специальные памятки для родителей. Совместно с управляющими компаниями специалисты проводят поквартирный обход граждан, проводят беседы со взрослыми, напоминая о безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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