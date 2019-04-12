2019-04-12T12:38:21+03:00
Общество

Вор пытался украсть у тюменской бригады скорой помощи акушерский набор

Налетчика отколотил водитель автомобиля
Маргарита КАЛИНКИНА
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Вор пытался украсть у тюменской бригады скорой помощи акушерский наборВор пытался украсть у тюменской бригады скорой помощи акушерский наборФото: Ольга Крыльцова
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Акушерский набор пытались похитить у бригады скорой помощи в Тюмени. Воришка проник в автомобиль, когда фельдшеры были в доме у 28-летней пациентки с острой болью в области почек. Он схватил медицинскую сумку и побежал, но его смог догнать водитель неотложки.

На мужчину напали сообщники воришки, но водитель отбивался от них так, что они сбежали. После он сообщил о случившемся старшему врачу оперативного отдела скорой помощи и обратился в отделение полиции, где написал заявление.

Инцидент произошел 29 декабря 2018 года на улице Одесской. На злоумышленника возбудили уголовное дело, 22 апреля состоится суд.

- Несколько дней водитель был на больничном. Слава богу, у него не было переломов, врачи диагностировали сильный ушиб ноги. Мы думали, что тех людей будет сложно найти. Но нет, один из них позже обратился в полицию с заявлением, что его избил водитель скорой помощи, - рассказала заведующая подстанцией № 2 скорой медицинской помощи.

В целом за 2018 год в Тюмени зафиксировано три случая нападения на бригаду скорой помощи, - рассказывает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи Тюмени. - И это в разы меньше, чем в 2017 году. У каждой бригады есть планшет с кнопкой «Вызвать полицию». При проявлении агрессии со стороны пациента, его окружения или любой другой угрозе, они также могут по сотовому телефону экстренно связаться со старшим врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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