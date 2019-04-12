Дачный сезон тюменцам рекомендуют начинать с дециметровой ТВ-антенной

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-12T10:17:11+03:00

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Тюменцам, которые с наступлением тепла отправляются жить на дачи, рекомендуют установить на своих участках наружную дециметровую ТВ-антенну с усилителем. С 15 апреля Тюменская область переходит на цифровое телевидение и трансляция программ в прежнем аналоговом формате прекращается.

- Чтобы не остаться без любимых телепрограмм тем, кто живет за городом только в дачный период, рекомендуется подключить к телевизору дециметровую антенну. Ее желательно установить на крыше дома, - поясняет директор филиала РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» Евгений Дроздинский.

В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

Антенну нужно направить в сторону ближайшей телебашни и запустить автонастройку каналов. Местоположение ближайшей телебашни можно уточнить с помощью интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Тем, у кого возникли вопросы, можно проконсультироваться по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22. Специалисты подробно расскажут о подключении цифрового ТВ, а также направят волонтеров, которые помогут подключить цифровую приставку бесплатно.

Отметим, что бесплатно в новом формате 20 федеральных телеканалов уже смотрят 97,7% жителей региона. Дачников предупреждают, что все оборудование нужно покупать в магазинах, чтобы не попасться на уловки мошенников. Не стоит приобретать технику с рук и пользоваться услугами «мастеров на час».

ИСТОЧНИК KP.RU