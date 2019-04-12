Тюменцам рассказали, как правильно выбрать летнюю резину

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-12T11:33:39+03:00

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Тюменские автомобилисты "переобувают" машины. Для бывалых водителей это вполне обычная процедура, а у новичков она может вызвать много вопросов. Но менять шины с зимних на летнюю - важно.

- Всесезонные шины обязаны хорошо проявлять себя в жару и морозы, в дождь и гололед. Но все понимают, что это утопия. На них можно ездить, если вы очень аккуратный водитель, не превышающий скорость. Лихой маневр или опрометчивое решение выехать в гололед на трассу могут привести не просто к печальным, а даже трагическим последствиям, - поясняет Дмитрий Васьков, автолюбитель с 23-летним водительским стажем.

Для покупки шин нужно знать типоразмер автомобильных колес, это показатель, определен заводом-изготовителем, он включает ширину, высоту и радиус. Первые два показателя можно менять, а вот установка колес меньшего радиуса может обернуться чрезмерным расходом топлива и неправильными показателями спидометра и одометра. Больший радиус грозит излишней нагрузкой на двигатель, повышенным расходом топлива либо необходимостью увеличения колесных арок.

- Важен также рисунок протектора. Большинству водителей, кто не ездит на максимальных скоростях и совершает вояжи в пределах города или района, подойдут покрышки с симметричным ненаправленным протектором. Они комфортны для каждодневной езды и доступны по цене, - рассказывает автоэксперт Виталий Фомин. - Если вы часто бываете в дальних поездках, лучше выбрать направленный симметричный протектор, который хорошо отводит воду при дождливой погоде и будет держать авто даже на некачественных дорогах.

Агрессивным водителям и гонщикам подойдут ассиметричные ненаправленные протекторы. Они на порядок дороже, но обеспечивают отличное сцепление с дорогой и держат даже при резких поворотах на большой скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU