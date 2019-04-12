Жара уходит, тюменцев ждут холодные выходные

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-12T09:30:29+03:00

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Ближайшие выходные в Тюменской области будут пасмурными и прохладными. Наступившая жаркая погода, когда температура воздуха поднимается до +20 градусов, быстро закончилась, в регион идет похолодание.

Завтра, 13 апреля, еще будет плюсовая погода, но столбики термометров поднимутся только до +8 градусов, а в воскресенье днем на улице будет не более 0 +1. В ночь на понедельник,15 апреля, ожидается до -8. И следующая неделя прогнозируется весьма прохладной.

Так, в понедельник днем будет солнечно и +5 градусов, во вторник пойдет дождь и термометры покажут максимум +3 +4. Среда станет самым холодным днем, температура опустится до -2 и пойдет снег. Все эти дни ночью будет устойчивый «минус».

В четверг, 18 апреля, начнется небольшое потепление, воздух днем прогреется до +3, в пятницу, 19 апреля, ожидается уже до +7, в субботу, 20 апреля, пойдет дождь и термометры покажут +6, в воскресенье, 20 апреля, тоже небольшой дождь, но уже +11.

ИСТОЧНИК KP.RU