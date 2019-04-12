Подключить цифровое ТВ тюменцам помогают волонтеры

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-12T08:44:13+03:00

Заявки принимают в контакт-центре без перерыва и выходных

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В два с половиной раза возросло количество обращений граждан по вопросам перехода на цифровое телевидение. Консультации дает региональный контакт-центр, который принимает обращения с 13 февраля. Напомним, что с понедельника, 15 апреля, Тюменская область полностью переходит на цифровое телевидение. Аналоговое телевещание будет отключено.

Сейчас граждан больше всего волнует настройка цифровых приставок. Помогают им в этом волонтеры, пригласить которых можно через контакт-центр. Звонить нужно по бесплатному телефону 8 (800) 234-35-22 (ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных) . Здесь ответят на такие вопросы, как:

- какие меры социальной поддержки полагаются отдельным категориям граждан при приобретении оборудования для цифрового ТВ;

- где можно купить цифровые приставки для цифрового ТВ (контакты магазинов);

- какие населенные пункты находятся в зоне или вне зоны покрытия цифровым наземным вещанием, соответствующие рекомендации по переходу на цифровое ТВ;

- прием заявок от граждан на оказание помощи волонтеров при подключении цифровой приставки.

Напомним, что помощью в приобретении цифрового оборудования могут воспользоваться граждане, являющиеся получателями адресного социального пособия, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, родившиеся по 31.12.1931 года включительно.

Для удобства жителей региона на портале цифрового телевидения есть подробные инструкции по настройке оборудования и проверке стандарта DVB-T2 на прием цифрового телевещания. Ознакомившись с инструкциями, граждане могут самостоятельно настроить телевизор и приставку. На сайте также можно посмотреть перечень населенных пунктов, которые не входят в зону цифрового вещания – здесь просмотр цифрового ТВ доступен только через спутниковое телевидение. Кроме того, граждане могут обратиться в федеральный контакт-центр цифрового телевидения по номеру 8 (800) 220-20-02.

Источник: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области "Региональный информационно-образовательный центр"

ИСТОЧНИК KP.RU