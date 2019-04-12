База отдыха в Тюменском районе выплатила 150 тысяч рублей своему отдыхающему

СЕГОДНЯ 07:00 2019-04-12T07:00:54+03:00

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База отдыха в Тюменском районе выплатила 150 тысяч рублей одному из отдыхающих. На мужчину упало дерево, когда он находился в беседке , в результате пострадавший получил перелом поясничных позвонков и рану на спине.

Инцидент произошел во время сильного ветра. Сотрудники базы знали об ухудшении погоды, но отдыхающих об этом не предупредили, более того продолжали принимать их и взимать плату за отдых. Таким образом они не обеспечили безопасность прибывания людей.

Пострадавший после лечения обратился в суд за компенсацией морального вреда и иск был удовлетворен. Однако должник не спешил выплачивать деньги и пристав наложил арест на счета организации, а также запретил все регистрационные действия с транспортом.

Данных аргументов оказалось достаточно, моральный вред перед тюменцем был возмещен в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU