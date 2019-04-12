Где тюменцы предпочитают строить загородное жилье?

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-12T09:22:20+03:00

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Снег в Тюмени практически растаял, впору задуматься о даче или строительстве своего дома. В последние годы загородное жилье пользуется популярностью, доказательство тому - коттеджные поселки, которыми "обрастает" областной центр во всех направления.

По словам специалистов, сейчас самое время покупать землю или готовые дом. По весне можно оценить поднимаются ли грунтовые воды на участке и в каком состоянии находятся подъездные дороги.

Что касается популярных направлений для строительства, то, по-прежнему, в спросе участки и дома на Московском тракте, вслед за ним набирает популярность Ирбитский тракт. Кстати, цены в этом направлении еще вполне приемлемые. Средняя цена за сотку под ИЖС в пределах 100 тыс. рублей и чем ближе к городу, тем дороже. Наиболее дешевые участки можно найти на Старотобольском тракте, там за сотку попросят в среднем 25 тыс. рублей, но от города до своего дома придется проехать около 50 км.

Что касается жилья, то в тренде - одноэтажные дома. Они экономичнее в плане содержания и доступнее по стоимости, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU