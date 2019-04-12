В Увате пропал 66-летний Фаиз Азанов

СЕГОДНЯ 06:17 2019-04-12T06:17:29+03:00

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В Увате пропал 66-летний Фаиз Айсматуллович Азанов. Мужчина 31 марта в 5 часов утра ушел из дома и до сих пор не вернулся. Где он находится не знают ни родственники, ни друзья, ни соседи. Фаиз Айсматуллович страдает потерей памяти

Был одет в темно-зеленую куртку, черные трико, черные ботинки и темно-коричневую шапку. На вид ему 65-67 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, азиатской внешности, глаза карие, волосы короткие с проседью. Особые приметы: сутулится и не имеет нескольких передних зубов.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчине, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция, 8(34561)28-702 - отдел МВД России по Уватскому району,

8(3452)793-023 - дежурная часть УМВД России по Тюменской области,

8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень”. Можно также написать на почту poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU