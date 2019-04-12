На дорогах Тюмени 12 апреля отключат пять светофоров

СЕГОДНЯ 05:25 2019-04-12T05:25:57+03:00

Три из них не будут работать весь день, а два - только 4 часа

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Пять светофоров погаснут в пятницу, 12 апреля, в Тюмени. На сетях электроснабжения пройдут плановые работы. Специалисты МКУ «Тюменьгортранс» проведут их на улице Рижской и Самарцева.

В частности, на улице Рижской будут отключены три светофора с 8 до 17 часов: на пересечении с улицей Парфенова, Севастопольской и Тульской. На улице Самарцева светофоры погаснут с 13 до 17 часов на перекрестках с улицей Южной и Молодежной.

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35 или на сайте Тюменьгортранса.

ИСТОЧНИК KP.RU