На дорогах Тюмени 12 апреля отключат пять светофоров
Пять светофоров погаснут в пятницу, 12 апреля, в Тюмени. На сетях электроснабжения пройдут плановые работы. Специалисты МКУ «Тюменьгортранс» проведут их на улице Рижской и Самарцева.
В частности, на улице Рижской будут отключены три светофора с 8 до 17 часов: на пересечении с улицей Парфенова, Севастопольской и Тульской. На улице Самарцева светофоры погаснут с 13 до 17 часов на перекрестках с улицей Южной и Молодежной.
Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35 или на сайте Тюменьгортранса.
ИСТОЧНИК KP.RU