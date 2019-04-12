Погода 12 апреля в Тюмени: почти лето

СЕГОДНЯ 03:44 2019-04-12T03:44:00+03:00

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Пятница, 12 апреля, в Тюменской области будет немного облачной, но жаркой. В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуоквске температура воздуха поднимется до +20 градусов. Юго-западный ветер до 6 м/с, влажность воздуха 40%, атмосферное давление 754 мм рт.ст. В Ишиме +19, а в Тобольске пасмурно, +18 и вечером небольшой дождик.

Сегодня отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В народном календаре 12 апреля названо Иваном Лествичником. В этот день было принято печь обрядовое печенье — лесенки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU