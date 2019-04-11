Тюменец выиграл международную олимпиаду для абитуриентов магистратуры

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-11T16:23:14+03:00

За возможность бесплатного обучения боролись более 20 тысяч студентов из 158 стран мира

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Тюменец Аммар Аль-Башири Хади Абдулла выиграл Международную олимпиаду для абитуриентов магистратуры Open Doors. Аммар из Йемена учится на 4 курсе Института геологии и нефтегазодобычи ТИУ выступал по профилю «Физика».

Аммар рассказал, что узнал об олимпиаде от своих земляков, студентов из Йемена, которые участвовали в ней в 2017 году. Олимпиада проходит дистанционно и в этом году в ней участвовали более 20 тысяч студентов из 158 стран мира.

- Это проект даёт шанс стать студентом бесплатной магистерской программы в университетах России. Это стало главной мотивацией для моего участия в таком соревновании, — пояснил победитель олимпиады.

В первом этапе Аммар Хади предоставил мотивационное письмо, а также свои достижения в учебной, общественной, культурно-творческой деятельности, и прошёл во второй тур. Во втором туре за три часа необходимо было решить десять задач. Оказалось этого времени мало, сказывалось волнение.

За каждым участником пристально наблюдало виртуальное «око» – электронная система онлайн-прокторинга Examus. В итоге успешно справиться с заданиями смогли только 27 человек из 340. Результаты олимпиады были опубликованы только через месяц.

- Я благодарен Богу, своим родителям и, конечно, Тюменскому индустриальному университету, где я хотел бы продолжить своё образование в магистратуре, — отметил студент.

Международная олимпиада «Open Doors: Russian Scholarship Project» для абитуриентов магистратуры проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Россотрудничества. Организатором проекта выступает Ассоциация «Глобальные университеты», сообщили в областном Департаменте образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU