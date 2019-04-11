В новых автобусах тюменцы смогут зарядить телефон и самостоятельно оплатить проезд

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-11T15:49:10+03:00

На улицы Тюмени выходят автобусы с USB-разъемами и устройствами для электронной оплаты за проезд. Фото администрации Тюмени

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Автобусы USB-разъемами и устройствами для электронной оплаты за проезд совсем скорой выйдут на улицы Тюмени. В автотранспортный парк города поступили 42 новые машины.

В дверях этих автобусов вмонтированы датчики, которые не дают им закрыться, если пассажир еще не вышел (не зашел). С открытыми дверями автобус не поедет. В салонах широкие проходы, они оснащены камерами видеонаблюдения, системами климат-контроль, электронными табло, креплениями для инвалидных кресел.

Тюменцы смогут рассчитываться за проезд без кондуктора. Фото администрации Тюмени

- В 2018 году автобусами перевезено около 150 млн. пассажиров. Это колоссальный объем, причем количество пассажиров растет, значит перевозки становятся комфортнее, - сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. - Мы будем этот уровень поддерживать.

Все салоны новых автобусов оснащены USB-разъемами. Фото администрации Тюмени

ИСТОЧНИК KP.RU