2019-04-11T15:04:11+03:00
Общество

Весной на службу в армию тюменцев будут призывать без прописки

Изменения в законодательстве действуют с февраля 2019 года
Маргарита КАЛИНКИНА
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Нынешней весной ряды вооруженных сил России пополнят одна тысяча 402 тюменца. Именно столько планируется призвать в армию в Тюменской области. На призывные комиссии будут вызваны девять тысяч 220 человек.

- Теперь на воинский учет могут вставать граждане, не имеющие регистрации по месту проживания. Поправка в законодательстве действует с февраля 2019 года. Нововведение позволяет молодым людям реализовать свое право на воинский учет если у него нет права на отсрочку, - сообщил на пресс-конференции военный комиссар области Александр Моторин.

Тюменцы будут служить во всех родах войск, большинство из них попадут в сухопутные. На альтернативную службу отправятся восемь человек. Они будут работать почтальонами и уборщиками в лечебно-профилактических учреждениях.

Тюменская область ежегодно выполняет план призыва. Тех, кто уклоняется от службы ждет уголовная ответственность. Так, в 2018 году после осеннего призыва был осужден один уклонист, которому пришлось выплатить штраф в 80 тысяч рублей.

Моторин подчеркнул, что во время призыва будет особое внимание качеству работы медкомиссий. В целом, в последние годы показатель годности к военной службе высокий. В 2018 году году он составил 79,2%. У кого появятся проблемы со здоровьем, смогут пройти качественное лечение.

По словам председателя военно-врачебной комиссии Раисы Бовыкиной, чаще всего у призывников диагностируется гипертония или психические заболевания, связанные с психоэмоциональной неустойчивостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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