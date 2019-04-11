2019-04-11T14:14:47+03:00
Происшествия

Свердловский мошенник обманул тюменца на 5 млн рублей

Доверчивый предприниматель очень хотел купить охотничьи угодья
Маргарита КАЛИНКИНА
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Свердловский мошенник обманул тюменца на 5 млн рублейСвердловский мошенник обманул тюменца на 5 млн рублейФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Свердловской области ждет суд в Тюмени за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина похитил 5 млн. рублей у предпринимателя, пообещав ему найти и оформить охотничьи угодия.

Весной 2017 года 47-летний свердловчанин взял у тюменца деньги, мотивируя, что указанная сумма нужна на оплату услуг по оформлению земельного участка для охоты, при этом понимал, что реально такие услуги он оказать не может. В ходе расследования уголовного дела имущество обвиняемого было арестовано, ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Сейчас прокуратура Тюменского района утвердила обвинение и направила материалы в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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