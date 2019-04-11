2019-04-11T13:40:12+03:00
Звезды

Жителям Тюменской области впервые покажут спектакли на чувашском языке

В регион с гастролями приедет Чувашский государственный академический драмтеатр
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителям Тюменской области впервые покажут спектакли на чувашском языке. Фото drama21.ruЖителям Тюменской области впервые покажут спектакли на чувашском языке. Фото drama21.ru
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Гастроли Чувашского государственного академического драмтеатра имени К.В. Иванована впервые пройдут в Тюменской области. Спектакли на чувашском языке с синхронным переводом увидят жители двух городов.

Так, 16 апреля днем в культурно-досуговом Центре Заводоуковска труппа представит сказку в одном действии «Как Настенька чуть Кикиморой не стала», а вечером для взрослых состоится спектакль «Не сыграть ли свадьбу?». Эти же постановки будут показаны на сцене Тюменского драматического театра 17 апреля.

Гастроли организованы при содействии правительства Тюменской области и ассоциации чувашей «Тaван». Интересно, что старейший театр Чувашии появился не в Чебоксарах, а в Казани, в начале 1918 года и назывался сначала «Чувашская драма», затем - «Чувашский советский передвижной театр», и только потом Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический драматический театр имени К.В. Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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