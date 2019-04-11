2019-04-11T13:34:37+03:00
Общество

Тюменцы смогут презентовать свои идеи по подготовке кадров всему миру

Отбор лидеров уже стартовал на всероссийском уровне
Лидия Шумкова
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Тюменцев приглашают принять участие во всероссийском онлайн-отборе лидеров изменений в сфере образования. Победители примут участие в национальном треке деловой программы чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Как сообщают в пресс-службе Союза «Ворлдскиллс Россия», финалисты презентуют проекты ведущим национальным стейкхолдерам и войдут в профессиональное сообщество «Лидеры развития национальной системы подготовки».

Ограничений по возрасту для участников нет. Важно лишь, чтобы проекты, идеи и инициативы были направлены на развитие системы подготовки кадров с использованием инструментов и подходов WorldSkills. Также это могут быть и проекты создания сетевых моделей образования, новых форматов подготовки и образовательных продуктов.

Заявки принимаются до 25 апреля 2019 года через онлайн-платформу. Об успешном прохождении отбора участники будут оповещены 13 мая. Совершеннолетние финалисты отбора со средним профессиональным или высшим образованием смогут принять участие в программе повышения квалификации «Лидеры национальной системы образования и подготовки» от Академии Ворлдскиллс Россия. Она пройдет в рамках деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». По итогам программы участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

ДЛЯ СПРАВКИ

Самое масштабное международное событие в России в 2019 году пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В 45-ом чемпионате мира WorldSkills Competition 2019 примут участие порядка 1 500 конкурсантов из 69 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Подробнее с условиями отбора можно ознакомиться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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