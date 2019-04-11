Районы Тюменской области оснащают современными очистными станциями

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-11T13:36:46+03:00

В этом году одними из первых качественную питьевую воду получат жители села Бархатово

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Уже совсем скоро жители села Бархатово Исетского района смогут пользоваться качественной питьевой водой. Это станет возможным благодаря установке современной очистной станции.

Распоряжение о выделении денежных средств из областного бюджета на днях подписал губернатор Александр Моор. Принятое решение - продолжение системной работы по улучшению водоснабжения сел и районов региона. Только за 2018 год павильонами чистой воды оснастили 121 населенный пункт.

В Исетском районе доступ к чистой воде получат жители села Бархатово. Сегодня в нем проживает более 780 человек. Параллельно ведется строительство нового микрорайона еще на 156 жителей. В настоящее время водоснабжение села осуществляется от централизованного водопровода, на котором не предусмотрены водоочистные сооружения.

Село Бархатово не единственный населенный пункт, жители которого уже в этом году ощутят улучшение качества питьевой воды. Всего изменения системы водоснабжения коснутся 25 тысяч жителей региона, отметили в пресс-службе губернатора Тюменской области. На эти цели в бюджете области предусмотрены средства в размере 318 млн рублей.

В ряде муниципалитетов идет реконструкция водопроводных очистных сооружений и модернизация водопроводных сетей. Работа ведется в рамках государственно-частного партнерства и заключенных ранее концессионных соглашений. Так, завершены строительно-монтажные работы на Соколовском и Сумкинском водозаборах в Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU