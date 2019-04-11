2019-04-11T13:21:06+03:00
Общество

Директора гимназии № 1 в Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублей

В учебном заведении нашли несколько нарушений законодательства
Маргарита КАЛИНКИНА
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Директора гимназии № 1 в Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублейДиректора гимназии № 1 в Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Директора гимназии № 1 в Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублей. Оказалось, в учебном заведении договоры об оказании платных услуг заключались до утверждения тарифов, без указания сроков освоения образовательной программы, в ряде договоров количество и стоимость оказываемых услуг были завышены.

Кроме того, выявлены нарушения законодательства в части информационной открытости и доступности образовательной организации, а также при обеспечении обучающихся учебниками, ведении электронных дневников и журналов.

В гимназии плохо обеспечивалось право учеников на охрану здоровья и оказание первичной медико-санитарной помощи, выявлены факты нарушения расследования несчастных случаев с обучающимися.

В связи с этим, прокуратура Тюменской области в отношении директора учебного заведения возбудила административное дело по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). По данным материалам мировой судья наказал директора гимназии штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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