Директора гимназии № 1 в Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублей
Директора гимназии № 1 в Тюмени оштрафовали на 10 тысяч рублей. Оказалось, в учебном заведении договоры об оказании платных услуг заключались до утверждения тарифов, без указания сроков освоения образовательной программы, в ряде договоров количество и стоимость оказываемых услуг были завышены.
Кроме того, выявлены нарушения законодательства в части информационной открытости и доступности образовательной организации, а также при обеспечении обучающихся учебниками, ведении электронных дневников и журналов.
В гимназии плохо обеспечивалось право учеников на охрану здоровья и оказание первичной медико-санитарной помощи, выявлены факты нарушения расследования несчастных случаев с обучающимися.
В связи с этим, прокуратура Тюменской области в отношении директора учебного заведения возбудила административное дело по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). По данным материалам мировой судья наказал директора гимназии штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU