Бездомные собаки покусали ребенка на Лесобазе в Тюмени

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-11T12:32:27+03:00

Мальчик ехал на велосипеде, когда на него напали животные

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Еще один случай нападения собаки на ребенка произошел в Тюмени. Горожанка рассказала, что ее сына сегодня, 11 апреля, искусала собака.

Инцидент произошел, когда школьник ехал на тренировку в спорткомплекс «Тура» через частный сектор Лесобазы на велосипеде. Из-за поворота к нему выбежали две собаки, одна из которых цапнула за ногу. Мальчику наложили швы, теперь женщина спрашивает горожан, к кому обратиться, чтобы бездомных злых собак начали истреблять.

- Ребёнка вообще нельзя выпускать из дома одного. Кроме того, он испытал сильный шок от произошедшего, - отметила тюменка.

Весна - время, когда уличные собаки становятся агрессивными. В городе регистрируются случаи нападения животных. Так, "Комсомолка" уже сообщала, что 8 марта бродячая собака искусала юную тюменку, которая на улице покупала корм попугаю.

ГДЕ ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ НА ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ

Об опасных животных нужно сообщать в Леспаркхоз. Эта организация занимается отловом бесхозных собак и котов. Организация находится по адресу: ул. Голышева, 1, корп.2 телефон: 47-92-94.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ?

При любых укусах животных для обработки ран нужно сразу обращаться в больницу, даже если травма оказалась незначительной.

- Домашние питомцы тоже могут быть переносчиками бешенства, если они имели контакт или их укусил/оцарапал бродячий пес, дикое животное или грызун, - поясняет врач-рабиолог травматологии ОКБ №2 Андрей Вялков.

Бешенство не лечится и если запустить болезнь хотя бы до первой стадии, то это приведет к смерти. Спастись от болезни помогут только прививки, а их эффективность зависит от времени обращения, поэтому тюменцам рекомендуют как можно быстрее после укуса приехать к медикам.

После осмотра и обработки ран пациенту сделают прививку от столбняка и направят на прием к рабиологу. Врач-рабиолог соберет анамнез, выяснит обстоятельства получения травмы и на основании полученных данных принимает решение о проведении либо не проведении вакцинации от бешенства (6 уколов в течение 3 месяцев).

- Тюменцам старше 18 лет нужно обращаться в травмпункт приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2 по адресу: Тюмень, улица Мельникайте, 73, стр. 3.

- Детям при локализации укусов в области рук, ног, живота, тазового пояса нужно обратиться в травмпункт приемного отделения детского стационара ОКБ №2 по адресу: Тюмень, улица Мельникайте, 75, корпус 2. Если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2. В таких случаях пациентам показаны осмотры челюстно-лицевого хирурга и нейрохирурга, а эти врачи в экстренном порядке принимают только во взрослом травмпункте.

ИСТОЧНИК KP.RU