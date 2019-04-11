2019-04-11T12:15:24+03:00
Происшествия

Экс-председателю думы Тюмени сохранили условный срок наказания

Коллегия областного суда не поддержала апелляцию гособвинения
Маргарита КАЛИНКИНА
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Экс-председателю думы Тюмени сохранили условный срок наказанияЭкс-председателю думы Тюмени сохранили условный срок наказанияФото: Ольга Крыльцова
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Приговор экс-председателю думы Тюмени Дмитрию Еремееву оставлен без изменения. Он получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Два года и 10 месяцев ему нельзя садиться за руль.

Сегодня, 11 апреля, судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда рассмотрела апелляцию прокуратуры. Гособвинение требовало дать реальный срок экс-депутату, считая его слишком мягким. Но в итоге прежний приговор оставили в силе, сообщает областная прокуратура.

Напомним, жуткая авария произошла около полуночи 24 июня 2018 года на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш». В Тюменском районе на внедорожнике «Тойота» Еремеев начал обгон, не убедившись, что встречная полоса движения свободна. В результате внедорожник столкнулся с встречной «Тойотой», которая после удара загорелась. Ее водитель и пассажир погибли на месте. Еремеев полностью признал свою вину и суд вынес ему наказание на основании статьи ч. 5 ст. 264 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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