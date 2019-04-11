Тюменцы готовы выпускать продукты под «зеленым брендом»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-11T11:14:23+03:00

Но они будут дороже и иметь короткий срок годности

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Тюменские производители готовы выпускать товары под «зеленым брендом» и пройти для этого необходимые процедуры. Эко-продукция - честная, чистая, полезная. В последние годы в регионе активно продвигают правильное и полезное питание, а добросовестные товаропроизводители выдают качественную продукцию.

Горячую тему по созданию в регионе «зеленого бренда» вместе с представителями власти производители продуктов питания обсуждали в клубе экспертов «Сибинформбюро».

- Я бы не стал делить: это питание полезное и здоровое, а это – не полезное и не здоровое. Все производимые в регионе и допущенные к реализации в магазинах и общепите продукты, соответствуют требованиям, - отметил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

По его мнению, новый закон поможет сформировать четкие требования и критерии в понятие «зеленый бренд». Раньше каждый вкладывал в это понятие свое определение, чтобы получить эмблему «био», «эко» делал то, что считал нужным: ориентировался на стандарты Евросоюза, выстраивая технологию производства под эти стандарты.

Эксперты отмечают, что эко-продукты будут дороже обычных. При этом опрос горожан показывает, что население готово платить больше за натуральную еду. Но проголосуют ли они рублем, производители пока уверенно сказать не могут.

Кроме того, такие продукты имеют более короткий срок годности. Поэтому не исключено, что будут развиваться новые формы реализации, в том числе продукты под заказ.

Напомним, что поручение создать «зеленый бренд» экологически чистой продукции дал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В производстве подобных товаров должны применяться только безопасные для здоровья технологии. По оценкам экспертов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.

В августе 2018 года Путин подписал закон, регламентирующий производство органической продукции. Документ вводит в законодательство понятия «органическая продукция», «производители органической продукции» и «органическое сельское хозяйство». Также он регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких продуктов. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Эфир программы «Клуб экспертов» выйдет на ТК «Тюменское время» 15 апреля на 21 канале в 20.30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU