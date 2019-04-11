На форуме "Семья" тюменцев за улыбку угостят вкусными напитками

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-11T11:20:12+03:00

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Витаминные напитки за улыбку можно будет получить на форуме "Семья" в Тюмени. Для молодых родителей с детьми в Технопарке кроме образовательных и игровых программ ждут благотворительные и экологические акции.

В частности, впервые в Тюмени пройдет акция по информированию населения о первых признаках инсульта - "Напиток за улыбку". Ее совместно с фондом ОРБИ проведет Коммуникационное агентство "Пионер" и кофейня "Шоколадница".

- Каждый участник Форума сможет в определенное время получить бесплатный напиток, выполнив несколько простейших действий. Цель акции - помочь тюменцам быстрее запомнить признаки инсульта, чтобы быстро отреагировать на них в экстренной ситуации, - рассказывает начальник службы маркетинга тюменской "Шоколадницы" Дарья Мурашова.

Напиток для акции выбран не случайно - витаминный микс из шиповника и фиников полезен для здоровья и подходит как взрослым, так и детям. Шиповник укрепляет сосуды, а финики благоприятно воздействуют на мозг, увеличивая его производительность.

Вкусные витаминные коктейли будут дарить тому, кто улыбнувшись назовет свое имя и протянет обе руки к чашке. Если человек не может сделать эти простые действия, ему необходимо вызвать «Скорую помощь», - у него первые симптомы инсульта.

- Акция «Напиток за улыбку» была придумана для того, чтобы доступным языком рассказать о трех жизненно важных признаках инсульта как можно большему количеству людей. Наш фонд уже 4 года успешно ее проводит в парках и на городских фестивалях Москвы и для нас очень ценно, что акцию поддержали в Тюмени, - рассказывает Екатерина Милова, директор по развитию фонда ОРБИ. - При инсульте дорога каждая секунда, поэтому так важно, чтобы люди смогли своевременно заметить его симптомы и вызвать неотложную медицинскую помощь 103 с любого телефона."

В рамках ежегодной акции "Защитник земли" дети могут принести и отдать трансформеру "Бамблби" пластиковые крышечки от бутылок и косметики, которые позже будут переданы на переработку.

- Герой детской экологической акции был выбран не случайно. Во-первых, мы хотим обратить внимание детей на проблему экологии через историю вселенной трансформеров, согласно которой их родная планета Кибертрон стала ареной постоянных конфликтов и источником неразумного потребления ресурсов, в результате чего превратилась в пустыню. Это хороший урок. Во-вторых, Бамблби, как и другие автоботы, сражается за мир, гармонию, разум и человечество. А на форуме любимый трансформер будет ещё и защитником экологии, – рассказала организатор форума «Семья», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Напомним, что форум "Семья" пройдет 14 апреля с 10:00 до 15:00. Организаторы форума составили программу так, что взрослые могут учиться или получать индивидуальные консультации специалистов по десяткам вопросов, а их дети в это время - участвовать в мастер-классах и играть.

Посмотреть подробную программу форума и всех активностей, а также зарегистрироваться в качестве участника можно здесь. Участие в IV Областном форуме "Семья" бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU