Подросток на «Ладе» спровоцировал на трассе Тюмень-Омск аварию с грузовиком

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-11T10:22:13+03:00

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В дорожную аварию с грузовиком попал 17-летний подросток на «Ладе». Школьник на полной скорости выехал на федеральную трассу, не уступив дорогу большегрузу «Вольво». В результате «десятка» улетела в кювет. К счастью подросток не получил тяжелых повреждений.

Авария произошла в селе Беркут Ялуторовского района. Жители села позвонили в полицию и сообщили, что 17-летний парень без прав ездит по населенному пункту, создавая угрозу для людей. Наряд ДПС несколько раз пытался остановить автомобиль, но юный водитель игнорировал требования автоинспекторов.

Как выяснилось, машина принадлежит отцу школьника, однако мужчина пояснил что спал и не знал, что сын садится за руль. Откуда у сына навыки управления автомобилем он не знает и почему тот поехал на машине в школу тоже не знает, видимо опоздал на автобус. Материал о привлечении родителей подростка по ст. 5.35 КоАП РФ будет направлен в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ГИБДД также сообщили, что несколько дней назад в селе Успенка Тюменского района сотрудники ГИБДД остановили «Жигули» пятой модели под управлением 15-летнего школьника. Материал о привлечении родителей подростка по статье 535 КоАП РФ направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних, машина изъята и помещена на специальную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU