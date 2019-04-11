Работников культуры Тюмени учат "волшебным пенделям" и эффективно мечтать

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-11T09:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Как справляться со стрессом и достигать целей учат работников культуры и искусства Тюмени. В городе проходит Второй профессиональный форум «Культурный практикУМ». Эксперты из разных городов России проводят тренинги, лекции и мастер-классы на самые разные темы.

Так, на тренинге «Волшебный пендель» бизнес-тренер из Смоленска Алена Лепешкина рассказала, откуда берутся негативные эмоции, как они связаны с физиологией человека и как их правильно проявлять, не навредив себе и окружающим.

- У каждого бывают стрессы, плохое настроение, но не все умеют себя контролировать. Одни приносят негатив с работы домой, другие держат его в себе и заболевают. Иногда может пострадать случайный человек, например, наступивший вам в автобусе на ногу. Чтобы правильно справляться с эмоциями, необходимо слышать сигналы своего тела, которые предупреждают о приближении срыва, – отметила она и показала несколько техник, которые помогают избегать неприятных ситуаций и последствий.

Например, если вам по какой-либо причине стало нехорошо на рабочем месте, необходимо на некоторое время его покинуть – прогуляться или как минимум сходить в уборную и умыться. Если продолжать сидеть на рабочем месте в расстроенном состоянии, мозг создаст «якорь», т.е. работа начнет ассоциироваться с негативом, и вскоре желание появляться здесь пропадет вовсе.

Поэтому эксперт советует во время стресса погулять на природе, где при желании можно прокричаться или обнять дерево, таким образом скинуть агрессию и почерпнуть сил. Хорошо поможет музыка: нужно подряд прослушать три песни, первая из которых вызывает печаль, вторая носит нейтральный характер и третья – заряжает позитивом. «После этого на рабочее место вы вернетесь нормальным человеком», – уверяет тренер.

Алена Лепешкина также провела тренинг «ЭФФЕКТивный МЕЧТАтель». Слушатели узнали, как дыхательные практики помогают справиться с волнением, правильно подавать аудитории и достигать желаемых целей.

Сегодня, во второй день, работа форума разбита по секциям: «Библиотека», «Учреждения дополнительного образования», «Культурно-досуговые учреждения».

На секции «Учреждения дополнительного образования» участники обсудят оценку эффективного стиля работников дополнительного образования, а заведующая отделом детской школы искусств «АртСозвездие» из Екатеринбурга Юлия Малкова проведет тренинг «Свободное творческое развитие. Предметы обучения. Особенности инклюзивной формы работы». Затем участники смогут подискутировать на тему «Поколение Z. Кто они? Как с ними взаимодействовать?».

В рамках секции «Культурно-досуговые учреждения» пройдет мастер-класс для руководителей от лидера отрасли, директора Центра культуры «Урал», руководителя Дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова из Екатеринбурга. Также состоится тренинг от Алены Лепешкиной под названием «Собирая пазлы», мастер-класс «Привлечение масс на массовые мероприятия. Практика» от ресторатора, шоумэна, продюсера, руководителя event-агентства «Князевъ» из Москвы Сергея Князева и мастер-класс «Игра – дело серьезное» (создание авторских игровых программ, реквизита) от руководителя детского образцового игрового коллектива «Клуб друзей хорошего настроения», ведущей и режиссёра массовых мероприятий и праздников из Екатеринбурга Юлии Никитенко.

ИСТОЧНИК KP.RU