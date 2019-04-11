2019-04-11T09:18:39+03:00
Происшествия

Лес стоимостью более 2 млн рублей тюменский браконьер продал за 70 тысяч

На мужчину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский браконьер лес стоимостью более 2 млн рублей продал за 70 тысячТюменский браконьер лес стоимостью более 2 млн рублей продал за 70 тысячФото: Ольга Крыльцова
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Ущерб более двух миллионов рублей нанес лесному комплексу Тюменской области черный лесоруб из Вагайского района. 40-летний браконьер вырубил в Ушаковском сельском участковом лесничестве 52 сосны и 41 ель.

За проданные деревья мужчина выручил более 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Однако потратить "заработанное" злоумышленнику вряд ли удастся - его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Лесоруб уже полностью признал свою вину. Теперь ему грозит лишение свободы до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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