В ближайшие месяцы в Тюмени уберут более сорока нелегальных свалок
Более сорока несанкционированных свалок предстоит ликвидировать в Тюмени. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о выделении городу средств на уборку захламленных мест. Общая площадь, где предстоит уборка, составляет 14,305 кв. м, а объем – 38 387,91 куб. м.
Как отметил глава города Руслан Кухарук, стихийные свалки в Тюмени в течение 2018 года выявляли общественники. После чего утвержден план по их ликвидации. Виновные в загрязнении территории привлекались к очистке. Часть свалок убрана, но 44 территории еще остаются захламленными.
В ближайшие дни будут объявлены тендеры. После того как на этих территориях окончательно растает снег и земля подсохнет, подрядчики приступят к уборке. Окончательно убрать мусор планируется в июне, сообщили в администрации города.
Свалками, которые обнаружат в течение 2019 года, предстоит заниматься региональному оператору ООО "ТЭО". Он будет выявлять собственников земельного участка и контролировать уборку территории либо ликвидировать свалку своими силами, а затем через суд возмещать затраты.
ИСТОЧНИК KP.RU