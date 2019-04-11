Безумие на трибунах: тюменский ХК "Рубин" вышел в финал плей-офф

СЕГОДНЯ 06:59 2019-04-11T06:59:54+03:00

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Тюменский хоккейный клуб «Рубин» вышел в финал Кубка Владимира Петрова. Накануне, 10 апреля, в шестом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ на домашнем льду команда вырвала победу у нефтекамского «Тороса». Тюменцы стали победителями в противостоянии (4-2), игра закончилась счетом 2:1.

- Сложно подбирать слова, все эмоции выплёскиваются во время матча… Очень хороший был соперник. Торосовцы сражались, на уколах играли. Наверное, выходили бы на лед даже в гипсе, если бы некому было это делать, - прокомментировал игру на пресс-конференции главный тренер «Рубина» Михаил Звягин. - Соперники нас очень прилично повозили. Но ребята молодцы, перетерпели. Поздравляю всех настоящих любителей хоккея Тюмени. То безумие, которое творилось на трибунах, является самым наглядным критерием, высокой оценкой игры нашей команды.

Защитник «Рубина» Александр Федотов добавил, что многие не верили в успех, но команда доказала свою состоятельность. Огромную поддержку оказали болельщики. Их поддержка была просто невероятной.

- В регулярном чемпионате трибуны Дворца спорта часто заполнялись почти на девяносто процентов. На играх в плей-офф свободных мест не было. Все матчи были тяжёлыми, через «не могу». Практика показала, что в физическом плане «Рубин» - один из сильнейших клубов высшей лиги, - отметил директор ХК «Рубин» Александр Попов. - Впереди финал. Важно, как мы проведём первый и второй матчи на домашнем льду. Если порадуем болельщиков, то силы появятся и можно будет привезти Кубок.

ИСТОЧНИК KP.RU