СЕГОДНЯ 06:05 2019-04-11T06:05:51+03:00

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Национальный лесной форум впервые открывается в Тюмени. На нем планируется поднять важнейшие вопросы экономики лесного хозяйства, благоустройства городских лесов, взаимодействие государства и бизнеса и многое другое. Обсуждение пройдет в формате диалога с участием первых лиц отрасли и региона.

- Создание сбалансированной модели управления лесными богатствами – одно из приоритетных направлений работы власти, бизнеса и общественных организаций в Тюменской области, - отметил губернатор области Александр Моор.

В первый день форума состоится экскурсия на комбинат ООО «СВЕЗА-Лес», посещение городского экопарка «Гилевская роща», выставки стендов, отражающих специфику тюменского региона, тематических фотозон и дискуссионных тематических площадок. Во второй день откроются тематические площадки.

Форум организован под эгидой Госдумы России при поддержке Минприроды РФ и Рослесхозав. Он пройдет в пять этапов, каждый из которых состоится в новом регионе. В Тюмени площадки будут работать 11 и 12 апреля, в Перми - 22 и 23 апреля, в Якутске - 2 и 3 июня, в Сыктывкаре - 4 и 5 июля, в Красноярске - 2 и 3 сентября. Подведение итогов состоится в Москве 13 сентября. По итогам каждого этапа будут выработаны предложения и конкретные законодательные инициативы в сфере природопользования.

- Использование и сохранение природных богатств, создание «зеленой» продукции, и развития экологического туризма - все это необходимо решать в комплексе, учитывая интересы местных жителей. Исключительно важно принимать законы, базируясь на реальных фактах, о которых лучше самих участников отрасли никто не расскажет,

- убежден председатель оргкомитета Национального лесного форума, председатель Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU